Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Барометр электронно - механический RST 05805
Барометр RST 5805 – компактный электронно-механический прибор с округлым золотистым корпусом. Данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Вы можете сами выбрать наиболее удобные единицы измерения, а также провести ручную калибровку для получения максимально точной информации. Прибор RST 5805 действует от двух батареек AA-типа. При низком заряде система оповещает о необходимости смены элементов питания. Устройство обладает размерами 16.5x16.5x4 см и дополняется креплением для настенного монтажа. Атмосферное давление измеряется каждые 18 минут, а данные за последние (3, 6, 12 и 24) часы отображается в виде понятного графика.
Барометр RST 5805 – компактный электронно-механический прибор с округлым золотистым корпусом. Данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Вы можете сами выбрать наиболее удобные единицы измерения, а также провести ручную калибровку для получения максимально точной информации. Прибор RST 5805 действует от двух батареек AA-типа. При низком заряде система оповещает о необходимости смены элементов питания. Устройство обладает размерами 16.5x16.5x4 см и дополняется креплением для настенного монтажа. Атмосферное давление измеряется каждые 18 минут, а данные за последние (3, 6, 12 и 24) часы отображается в виде понятного графика.
Барометр электронно - механический RST 05805 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Барометр электронно - механический RST 05805