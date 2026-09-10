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Барометр электронно - механический RST 05805 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барометр электронно - механический RST 05805

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Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 1
Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 2
Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 3
Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 1
  • Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 2
  • Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 3
  • Барометр электронно - механический RST 05805 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427644
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Характеристики

Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Барометр электронно - механический RST 05805

Барометр RST 5805 – компактный электронно-механический прибор с округлым золотистым корпусом. Данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Вы можете сами выбрать наиболее удобные единицы измерения, а также провести ручную калибровку для получения максимально точной информации. Прибор RST 5805 действует от двух батареек AA-типа. При низком заряде система оповещает о необходимости смены элементов питания. Устройство обладает размерами 16.5x16.5x4 см и дополняется креплением для настенного монтажа. Атмосферное давление измеряется каждые 18 минут, а данные за последние (3, 6, 12 и 24) часы отображается в виде понятного графика.

Отзывы о товаре Барометр электронно - механический RST 05805




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Барометр RST 5805 – компактный электронно-механический прибор с округлым золотистым корпусом. Данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Вы можете сами выбрать наиболее удобные единицы измерения, а также провести ручную калибровку для получения максимально точной информации. Прибор RST 5805 действует от двух батареек AA-типа. При низком заряде система оповещает о необходимости смены элементов питания. Устройство обладает размерами 16.5x16.5x4 см и дополняется креплением для настенного монтажа. Атмосферное давление измеряется каждые 18 минут, а данные за последние (3, 6, 12 и 24) часы отображается в виде понятного графика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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