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Характеристики
Тип товара
Метеостанции
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571888
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Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прибор, который поддерживает дистанционное управление с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте с погодной станцией поставляется беспроводной внешний датчик, что позволяет следить за изменениями как микроклимата в помещении, так и погоды на улице. Основной блок можно разместить на прикроватной тумбочке или подоконнике, датчик – повесить на стену. Расстояние между устройствами может достигать 100 метров. Ключевое преимущество Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прогноз погоды на 5 дней, который выводится на большой цветной ЖК-экран в виде блоков с пиктограммами. На экране также отображаются метеоданные, собранные основным блоком и датчиком, время, дата и день недели. Максимальные и минимальные значения температуры сохраняются в памяти прибора. Есть возможность устанавливать будильник и сигналы оповещения о некомфортной температуре на улице и дома. Удобно, что предельные значения пользователь может задать самостоятельно. Питание погодной станции осуществляется от батареек или от сети. Когда прибор подключен к сети, он может соединяться с мобильными устройствами по Wi-Fi. Это позволяет управлять станцией на расстоянии и моментально узнавать точные результаты измерений через приложение «Tuya smart» в своем смартфоне, не прибегая к каким-либо погодным сервисам.
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прибор, который поддерживает дистанционное управление с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте с погодной станцией поставляется беспроводной внешний датчик, что позволяет следить за изменениями как микроклимата в помещении, так и погоды на улице. Основной блок можно разместить на прикроватной тумбочке или подоконнике, датчик – повесить на стену. Расстояние между устройствами может достигать 100 метров. Ключевое преимущество Levenhuk Wezzer PLUS LP80 – прогноз погоды на 5 дней, который выводится на большой цветной ЖК-экран в виде блоков с пиктограммами. На экране также отображаются метеоданные, собранные основным блоком и датчиком, время, дата и день недели. Максимальные и минимальные значения температуры сохраняются в памяти прибора. Есть возможность устанавливать будильник и сигналы оповещения о некомфортной температуре на улице и дома. Удобно, что предельные значения пользователь может задать самостоятельно. Питание погодной станции осуществляется от батареек или от сети. Когда прибор подключен к сети, он может соединяться с мобильными устройствами по Wi-Fi. Это позволяет управлять станцией на расстоянии и моментально узнавать точные результаты измерений через приложение «Tuya smart» в своем смартфоне, не прибегая к каким-либо погодным сервисам.
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