Барометр электронно - механический RST герб 05802
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
400
Описание товара Барометр электронно - механический RST герб 05802
Барометр RST 5802 представлен в округлом золотистом корпусе. Электро-механический прибор снимает показания через каждые 18 минут, обеспечивая точность измерений. Все данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Данные об изменении атмосферного давления за последние 3, 6, 12 и 24 часа отображаются графически на дисплее. Прибор RST 5802 действует от двух батареек AA-типа. Удобной эксплуатации способствует наличие индикации, оповещающей о низком заряде и необходимости замены элементов питания. Устройство имеет размеры 16.5x16.5x4 см и не вызывает сложностей в эксплуатации.
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Барометр RST 5802 представлен в округлом золотистом корпусе. Электро-механический прибор снимает показания через каждые 18 минут, обеспечивая точность измерений. Все данные отображаются в виде цифр и понятных графических символов. Данные об изменении атмосферного давления за последние 3, 6, 12 и 24 часа отображаются графически на дисплее. Прибор RST 5802 действует от двух батареек AA-типа. Удобной эксплуатации способствует наличие индикации, оповещающей о низком заряде и необходимости замены элементов питания. Устройство имеет размеры 16.5x16.5x4 см и не вызывает сложностей в эксплуатации.
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