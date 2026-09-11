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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70

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Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 1
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 2
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 3
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 4
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 5
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 6
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 7
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 8
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 9
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 10
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 11
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 1
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 2
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 3
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 4
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 5
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 6
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 7
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 8
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 9
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 10
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 11
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571887
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Барометр
да
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
радиосигнал 100 м (в прямой видимости)
Питание
2 х AА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х13
Вес, г.
825

Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70

Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 – это многофункциональный прибор, который дает исчерпывающую информацию о погоде. Внешний радиодатчик определяет температуру, влажность и количество осадков. Он передает показания на основной блок станции, который, в свою очередь, проводит внутренние измерения, регистрируя температуру и влажность в помещении. Есть здесь и барометр, и метеопрогноз, а также индикаторы тенденций к изменениям параметров и оценка уровня общего комфорта – в станции продумано все, чтобы вы были в курсе капризов погоды и состояния микроклимата дома. У метеостанции есть цветной экран, разделенный на несколько зон. По центру можно увидеть символы прогноза погоды (5 иконок), атмосферное давление, время, дату и день недели. Слева расположены сведения о внешних температуре и влажности, а также история сохраненных значений метеопараметров в виде диаграммы. В памяти прибора фиксируются максимальные и минимальные значения влажности и температуры. Историю осадков тоже можно посмотреть – за день, неделю, месяц и даже год. Информация с дождемера отображается в правой части экрана, там же можно увидеть показания внутренних термометра и гигрометра. Levenhuk Wezzer PLUS LP70 позволяет установить несколько типов сигналов. Во-первых, это погодные оповещения – о достижении определенного уровня выпавших осадков и внешней температуры.Значения пользователь может задать самостоятельно. Во-вторых, это сигнал будильника, который при желании можно отложить, чтобы поспать еще 5 минут.

Отзывы о товаре Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Барометр
да
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Передача данных
радиосигнал 100 м (в прямой видимости)
Питание
2 х AА
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP70 – это многофункциональный прибор, который дает исчерпывающую информацию о погоде. Внешний радиодатчик определяет температуру, влажность и количество осадков. Он передает показания на основной блок станции, который, в свою очередь, проводит внутренние измерения, регистрируя температуру и влажность в помещении. Есть здесь и барометр, и метеопрогноз, а также индикаторы тенденций к изменениям параметров и оценка уровня общего комфорта – в станции продумано все, чтобы вы были в курсе капризов погоды и состояния микроклимата дома. У метеостанции есть цветной экран, разделенный на несколько зон. По центру можно увидеть символы прогноза погоды (5 иконок), атмосферное давление, время, дату и день недели. Слева расположены сведения о внешних температуре и влажности, а также история сохраненных значений метеопараметров в виде диаграммы. В памяти прибора фиксируются максимальные и минимальные значения влажности и температуры. Историю осадков тоже можно посмотреть – за день, неделю, месяц и даже год. Информация с дождемера отображается в правой части экрана, там же можно увидеть показания внутренних термометра и гигрометра. Levenhuk Wezzer PLUS LP70 позволяет установить несколько типов сигналов. Во-первых, это погодные оповещения – о достижении определенного уровня выпавших осадков и внешней температуры.Значения пользователь может задать самостоятельно. Во-вторых, это сигнал будильника, который при желании можно отложить, чтобы поспать еще 5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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