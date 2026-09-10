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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427628
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Метеостанция RST 88772 ориентирована на последующее измерение температурных показаний как внутри помещения, так и за его пределами. Чтобы обеспечить пользователю возможность молниеносного получения данных, в приборе предусмотрен большой встроенный дисплей. Модель RST 88772 располагает встроенной памятью, способствующей отслеживанию динамики изменений различных показаний. При помощи этой метеостанции вы также получите доступ к лунному календарю, точной дате и времени, а также узнаете уровень влажности. Прочная подставка в основании обуславливает устойчивость прибора на любой поверхности. А мощная подсветка дисплея позволит узнать всю информацию даже в темное время суток. Питание устройства производится как посредством батареек, так и от сети.
Метеостанция RST 88772 ориентирована на последующее измерение температурных показаний как внутри помещения, так и за его пределами. Чтобы обеспечить пользователю возможность молниеносного получения данных, в приборе предусмотрен большой встроенный дисплей. Модель RST 88772 располагает встроенной памятью, способствующей отслеживанию динамики изменений различных показаний. При помощи этой метеостанции вы также получите доступ к лунному календарю, точной дате и времени, а также узнаете уровень влажности. Прочная подставка в основании обуславливает устойчивость прибора на любой поверхности. А мощная подсветка дисплея позволит узнать всю информацию даже в темное время суток. Питание устройства производится как посредством батареек, так и от сети.
Метеостанция RST 88772 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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