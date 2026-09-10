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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427642
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Описание товара Барометр электронно - механический RST 05808
Барометр RST 5808 – многофункциональный электронно-механический прибор со стандартным золотистым корпусом. Кроме атмосферного давления устройство способно измерять комнатную температуру в пределах от -20 до +50 градусов, а также уровень влажности 20-99%. Корпус дополнен специальным крепежом для настенного монтажа. Данные на приборе RST 5808 отображаются в виде цифр и графических символов. Вы можете сами выбрать желаемые единицы измерения, а также провести ручную калибровку, чтобы гарантировать получение наиболее точной информации. Устройство действует от двух AA-батареек и дополняется индикацией для оповещения при низком уровне заряда.
Барометр RST 5808 – многофункциональный электронно-механический прибор со стандартным золотистым корпусом. Кроме атмосферного давления устройство способно измерять комнатную температуру в пределах от -20 до +50 градусов, а также уровень влажности 20-99%. Корпус дополнен специальным крепежом для настенного монтажа. Данные на приборе RST 5808 отображаются в виде цифр и графических символов. Вы можете сами выбрать желаемые единицы измерения, а также провести ручную калибровку, чтобы гарантировать получение наиболее точной информации. Устройство действует от двух AA-батареек и дополняется индикацией для оповещения при низком уровне заряда.
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