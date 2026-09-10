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Барометр электронно - механический RST 05808 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барометр электронно - механический RST 05808

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Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 1
Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 2
Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 3
Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 1
  • Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 2
  • Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 3
  • Барометр электронно - механический RST 05808 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427642
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Характеристики

Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Барометр электронно - механический RST 05808

Барометр RST 5808 – многофункциональный электронно-механический прибор со стандартным золотистым корпусом. Кроме атмосферного давления устройство способно измерять комнатную температуру в пределах от -20 до +50 градусов, а также уровень влажности 20-99%. Корпус дополнен специальным крепежом для настенного монтажа. Данные на приборе RST 5808 отображаются в виде цифр и графических символов. Вы можете сами выбрать желаемые единицы измерения, а также провести ручную калибровку, чтобы гарантировать получение наиболее точной информации. Устройство действует от двух AA-батареек и дополняется индикацией для оповещения при низком уровне заряда.

Отзывы о товаре Барометр электронно - механический RST 05808




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RST
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Барометр RST 5808 – многофункциональный электронно-механический прибор со стандартным золотистым корпусом. Кроме атмосферного давления устройство способно измерять комнатную температуру в пределах от -20 до +50 градусов, а также уровень влажности 20-99%. Корпус дополнен специальным крепежом для настенного монтажа. Данные на приборе RST 5808 отображаются в виде цифр и графических символов. Вы можете сами выбрать желаемые единицы измерения, а также провести ручную калибровку, чтобы гарантировать получение наиболее точной информации. Устройство действует от двух AA-батареек и дополняется индикацией для оповещения при низком уровне заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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