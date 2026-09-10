Барометр электронно - механический RST 05807
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Звуковая индикация
нет
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
400
Описание товара Барометр электронно - механический RST 05807
Барометр RST 5807 включает в себя циферблат и функциональный дисплей, что способствует получению необходимых данных. Прибор способен к измерению как уличной и комнатной температуры, так и уровня влажности. На дисплее модели RST 5807 производится отображение динамики изменений атмосферного давления. Специальное углубление на внешней стороне корпуса обуславливает возможность настенного крепления. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование барометра, достаточно осуществить установку 2 батареек типа АА.
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Бренд
Тип товара
Барометр
да
Дисплей
есть
Дополнительные функции
возможность настенного крепления
Звуковая индикация
нет
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Барометр RST 5807 включает в себя циферблат и функциональный дисплей, что способствует получению необходимых данных. Прибор способен к измерению как уличной и комнатной температуры, так и уровня влажности. На дисплее модели RST 5807 производится отображение динамики изменений атмосферного давления. Специальное углубление на внешней стороне корпуса обуславливает возможность настенного крепления. Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование барометра, достаточно осуществить установку 2 батареек типа АА.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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