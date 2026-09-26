Барометр Veber 5 "иллюминатор" на деревянной базе
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Характеристики
Тип товара
Барометры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621126
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х28х12
Вес, кг.
2.75
Описание товара Барометр Veber 5 "иллюминатор" на деревянной базе
Колоритная деталь в морском стиле оформленного помещения. Небрежно брошенная тельняшка, копия старинного корабля в бутылке и образцы морских узлов в рамочке на стене. А, например, над столом – этот большой медный барометр (с термометром). С брутальными медными крепежными болтами, на деревянном основании - цвета обшивки кают-компании. Для полного фэн-шуя не хватает только початой бутылки рома и кисета с табачком «Капитанский» Барометр сувенирный Внешний диаметр — 280 мм Вес, гр — 2750
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Колоритная деталь в морском стиле оформленного помещения. Небрежно брошенная тельняшка, копия старинного корабля в бутылке и образцы морских узлов в рамочке на стене. А, например, над столом – этот большой медный барометр (с термометром). С брутальными медными крепежными болтами, на деревянном основании - цвета обшивки кают-компании. Для полного фэн-шуя не хватает только початой бутылки рома и кисета с табачком «Капитанский» Барометр сувенирный Внешний диаметр — 280 мм Вес, гр — 2750
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