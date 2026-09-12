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Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термогигрометр Ermenrich Wett TU30

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Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 1
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 2
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 3
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 4
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 5
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 6
Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 1
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 2
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 3
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 4
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 5
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 6
  • Термогигрометр Ermenrich Wett TU30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699083
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Дисплей
цветной
Дополнительные функции
автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
280

Описание товара Термогигрометр Ermenrich Wett TU30

Ermenrich Wett TU30 – компактный и удобный прибор для измерения температуры и влажности в помещениях разного назначения (жилых, офисных, промышленных), а также на улице. Благодаря этому контроль микроклимата дома и на работе становится проще. Измерение температуры доступно в диапазоне от –20 до +60 °C. Также можно настроить отображение показаний в °F. Влажность измеряется в процентах, от 0 до 100, с разрешением в 0.1%. Также прибор определяет точку росы. Термогигрометр имеет функцию запоминания предельных значений и удержания показаний. Для питания прибора используются батарейки типа ААА (не входят в комплект). Для экономии энергии присутствует функция автоматического отключения при бездействии. Индикатор низкого заряда батареи помогает своевременно менять элементы питания.

Отзывы о товаре Термогигрометр Ermenrich Wett TU30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Дисплей
цветной
Дополнительные функции
автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Ermenrich Wett TU30 – компактный и удобный прибор для измерения температуры и влажности в помещениях разного назначения (жилых, офисных, промышленных), а также на улице. Благодаря этому контроль микроклимата дома и на работе становится проще. Измерение температуры доступно в диапазоне от –20 до +60 °C. Также можно настроить отображение показаний в °F. Влажность измеряется в процентах, от 0 до 100, с разрешением в 0.1%. Также прибор определяет точку росы. Термогигрометр имеет функцию запоминания предельных значений и удержания показаний. Для питания прибора используются батарейки типа ААА (не входят в комплект). Для экономии энергии присутствует функция автоматического отключения при бездействии. Индикатор низкого заряда батареи помогает своевременно менять элементы питания.
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