Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40
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Характеристики
Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 – стильная модель погодного гаджета для дома или офиса. Имеет контрастный цветной экран с подсветкой и дополнен беспроводным термогигродатчиком, который можно разместить на удалении до 80 метров от основного блока. Помимо измерения температуры и влажности воздуха прибор также показывает время, дату, день недели, погодные тренды и прогноз погоды. Есть встроенный будильник с функцией отложенного повтора. Экран прибора разделен на четыре логических блока. Вверху в форме красочного изображения можно увидеть прогноз погоды, доступно несколько значений: «солнечно», «переменная облачность», «облачно», «дождь». Прямо под ним находится блок, где можно увидеть температуру и влажность воздуха, измеряемые датчиком. Еще ниже – аналогичные измерения для основного модуля. Самый нижний блок – часы с календарем и будильником. Блоки окрашены в разные цвета, поэтому информация легко и быстро воспринимается. Практически все кнопки управления вынесены на заднюю стенку, кроме одной – это совмещенная кнопка для включения подсветки экрана и повтора будильника. Прибор подразумевает только настольное размещение, крепления на стену здесь нет. Датчик не имеет экрана, может быть установлен двумя способами: на любую горизонтальную поверхность или на саморез при помощи стандартного крепления на задней крышке.
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