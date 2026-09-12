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Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40

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Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 2
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 3
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 4
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 5
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 6
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 7
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 8
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 9
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 10
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 11
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 12
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 13
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 1
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 2
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 3
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 4
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 5
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 6
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 7
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 8
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 9
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 10
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 11
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 12
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 13
  • Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699084
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
цветной
Дополнительные функции
часы, будильник, календарь
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении, на улице
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
325

Описание товара Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40

Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 – стильная модель погодного гаджета для дома или офиса. Имеет контрастный цветной экран с подсветкой и дополнен беспроводным термогигродатчиком, который можно разместить на удалении до 80 метров от основного блока. Помимо измерения температуры и влажности воздуха прибор также показывает время, дату, день недели, погодные тренды и прогноз погоды. Есть встроенный будильник с функцией отложенного повтора. Экран прибора разделен на четыре логических блока. Вверху в форме красочного изображения можно увидеть прогноз погоды, доступно несколько значений: «солнечно», «переменная облачность», «облачно», «дождь». Прямо под ним находится блок, где можно увидеть температуру и влажность воздуха, измеряемые датчиком. Еще ниже – аналогичные измерения для основного модуля. Самый нижний блок – часы с календарем и будильником. Блоки окрашены в разные цвета, поэтому информация легко и быстро воспринимается. Практически все кнопки управления вынесены на заднюю стенку, кроме одной – это совмещенная кнопка для включения подсветки экрана и повтора будильника. Прибор подразумевает только настольное размещение, крепления на стену здесь нет. Датчик не имеет экрана, может быть установлен двумя способами: на любую горизонтальную поверхность или на саморез при помощи стандартного крепления на задней крышке.

Отзывы о товаре Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термогигрометры
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
цветной
Дополнительные функции
часы, будильник, календарь
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении, на улице
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Термогигрометр Levenhuk Wezzer Teo TH40 – стильная модель погодного гаджета для дома или офиса. Имеет контрастный цветной экран с подсветкой и дополнен беспроводным термогигродатчиком, который можно разместить на удалении до 80 метров от основного блока. Помимо измерения температуры и влажности воздуха прибор также показывает время, дату, день недели, погодные тренды и прогноз погоды. Есть встроенный будильник с функцией отложенного повтора. Экран прибора разделен на четыре логических блока. Вверху в форме красочного изображения можно увидеть прогноз погоды, доступно несколько значений: «солнечно», «переменная облачность», «облачно», «дождь». Прямо под ним находится блок, где можно увидеть температуру и влажность воздуха, измеряемые датчиком. Еще ниже – аналогичные измерения для основного модуля. Самый нижний блок – часы с календарем и будильником. Блоки окрашены в разные цвета, поэтому информация легко и быстро воспринимается. Практически все кнопки управления вынесены на заднюю стенку, кроме одной – это совмещенная кнопка для включения подсветки экрана и повтора будильника. Прибор подразумевает только настольное размещение, крепления на стену здесь нет. Датчик не имеет экрана, может быть установлен двумя способами: на любую горизонтальную поверхность или на саморез при помощи стандартного крепления на задней крышке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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