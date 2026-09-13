Мультиварка Midea MPC-6035, 5 л.

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
7
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710571
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Мультиварка Midea MPC-6035 станет незаменимым помощником на вашей кухне, упрощая приготовление вкусных и полезных блюд. Ее вместительная чаша объемом 5 литров позволит приготовить еду для всей семьи, а 7 предустановленных программ обеспечат разнообразие в вашем меню. Мощный 860-ваттный нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и равномерное приготовление, а антипригарное покрытие упрощает мытье. Электронное управление с удобным ЖК-дисплеем делает процесс готовки интуитивно понятным и комфортным. Благодаря компактным размерам и стильному серебристому дизайну, мультиварка Midea MPC-6035 гармонично впишется в интерьер любой кухни. С этой мультиваркой вы сможете приготовить каши, супы, тушеные блюда, рис и многое другое, экономя время и силы.
Мультиварка Midea MPC-6035 станет незаменимым помощником на вашей кухне, упрощая приготовление вкусных и полезных блюд. Ее вместительная чаша объемом 5 литров позволит приготовить еду для всей семьи, а 7 предустановленных программ обеспечат разнообразие в вашем меню. Мощный 860-ваттный нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и равномерное приготовление, а антипригарное покрытие упрощает мытье. Электронное управление с удобным ЖК-дисплеем делает процесс готовки интуитивно понятным и комфортным. Благодаря компактным размерам и стильному серебристому дизайну, мультиварка Midea MPC-6035 гармонично впишется в интерьер любой кухни. С этой мультиваркой вы сможете приготовить каши, супы, тушеные блюда, рис и многое другое, экономя время и силы.
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