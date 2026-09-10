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Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый

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Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 1
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 2
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 3
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 4
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 5
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 6
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 7
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 8
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 9
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 10
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 11
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 12
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 13
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 14
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 15
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 16
Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Тип нагрева
ТЭН
Количество автоматических программ
20
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 1
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 2
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 3
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 4
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 5
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 6
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 7
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 8
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 9
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 10
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 11
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 12
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 13
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 14
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 15
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 16
  • Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408336
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Тип нагрева
ТЭН
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
20
Программы приготовления
Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Выпечка, Молочная каша, Плов, Пицца, Соте, Разогрев, Овсянка, Томление, Запекание, Бобы, Холодец, Йогурт, Тушение, Варенье, Варка на пару, Компот, Стерилизация.
Голосовой помощник
нет
Функции и особенности
режимы приготовления: крупы, бобы, варенье, выпечка, жарка, запекание, йогурт, компот, молочная каша, овсянка, пицца, плов, приготовление на пару, разогрев, соте, стерилизация, суп, томление, тушение, холодец
Комплектация
чаша, контейнер для приготовления на пару, мерный стакан, книга рецептов, документация, шнур питания, столовая ложка, плоская ложка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х30
Вес, кг.
3.84

Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый

Универсальная мультиварка POLARIS PMC 0578AD — настоящее сокровище для любого гурмана от профессионального шеф-повара до студента. Внушительный объем в 5 л позволит приготовить ужин на большую компанию. Огромное разнообразие программ и функций станет находкой для любого случая, будь то званый обед или романтический ужин при свечах. Антипригарное покрытие устойчиво к царапинам и совершенно безвредно для здоровья. Блюда, приготовленные в мультиварке POLARIS PMC 0578AD, гарантированно получатся полезными и вкусными. В комплекте идут пароварка и книга рецептов, откуда можно брать рецепты и тестировать их качество и вкус прямо в мультиварке.

Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0578AD черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Тип нагрева
ТЭН
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
20
Программы приготовления
Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Выпечка, Молочная каша, Плов, Пицца, Соте, Разогрев, Овсянка, Томление, Запекание, Бобы, Холодец, Йогурт, Тушение, Варенье, Варка на пару, Компот, Стерилизация.
Голосовой помощник
нет
Функции и особенности
режимы приготовления: крупы, бобы, варенье, выпечка, жарка, запекание, йогурт, компот, молочная каша, овсянка, пицца, плов, приготовление на пару, разогрев, соте, стерилизация, суп, томление, тушение, холодец
Комплектация
чаша, контейнер для приготовления на пару, мерный стакан, книга рецептов, документация, шнур питания, столовая ложка, плоская ложка
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Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная мультиварка POLARIS PMC 0578AD — настоящее сокровище для любого гурмана от профессионального шеф-повара до студента. Внушительный объем в 5 л позволит приготовить ужин на большую компанию. Огромное разнообразие программ и функций станет находкой для любого случая, будь то званый обед или романтический ужин при свечах. Антипригарное покрытие устойчиво к царапинам и совершенно безвредно для здоровья. Блюда, приготовленные в мультиварке POLARIS PMC 0578AD, гарантированно получатся полезными и вкусными. В комплекте идут пароварка и книга рецептов, откуда можно брать рецепты и тестировать их качество и вкус прямо в мультиварке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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