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Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.

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Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 1
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 2
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 3
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 4
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 5
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 5
  • Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721661
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Характеристики

Бренд
Midea
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Программы приготовления
бобы/овощи, выпечка, каша, мультиповар, мясо, разогрев, рис/крупы, рыба, суп, холодец
Функции и особенности
Режим мультиповар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х33
Вес, кг.
8.2

Описание товара Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.

Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Midea
Потребляемая мощность, Вт
1300
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Программы приготовления
бобы/овощи, выпечка, каша, мультиповар, мясо, разогрев, рис/крупы, рыба, суп, холодец
Функции и особенности
Режим мультиповар
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка-скороварка Midea MPC-6039 5л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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