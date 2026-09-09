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Мультиварка Midea MPC-6020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Midea MPC-6020

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Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 1
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Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 1
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 2
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 3
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 4
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 5
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 6
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 7
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 8
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 9
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 10
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 11
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 12
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 13
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 14
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 15
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 16
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 17
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 18
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 19
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 20
  • Мультиварка Midea MPC-6020 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281853
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х29
Вес, кг.
4.8

Описание товара Мультиварка Midea MPC-6020

Мультиварка Midea MPC-6020 – универсальная модель с впечатляющими возможностями и современным дизайном. 11 лучших программ с оптимальными настройками помогут приготовить самые разные блюда: от супа и каши до йогурта и выпечки. Также есть функция МУЛЬТИПОВАР, позволяющая самостоятельно устанавливать время приготовления (от 1 мин до 12 ч) и температуру (от 30 до 150 °С), а значит, готовить по любым рецептам. Мультиварку также удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Модель имеет вместительную 5 литровую чашу с лицензионным японским антипригарным покрытием DAIKIN. Толщина чаши 2 мм (стандартно производители используют чашу 1 мм). Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Уход за мультиваркой MPC-6020 очень прост и удобен. Внутренняя крышка и паровой клапан легко снимаются. Чашу, внутреннюю крышку, паровой клапан и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Мультиварка Midea MPC-6020




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Midea MPC-6020 – универсальная модель с впечатляющими возможностями и современным дизайном. 11 лучших программ с оптимальными настройками помогут приготовить самые разные блюда: от супа и каши до йогурта и выпечки. Также есть функция МУЛЬТИПОВАР, позволяющая самостоятельно устанавливать время приготовления (от 1 мин до 12 ч) и температуру (от 30 до 150 °С), а значит, готовить по любым рецептам. Мультиварку также удобно использовать для стерилизации детской посуды. А функцию автоподогрев можно отключить заранее (описано в инструкции). Модель имеет вместительную 5 литровую чашу с лицензионным японским антипригарным покрытием DAIKIN. Толщина чаши 2 мм (стандартно производители используют чашу 1 мм). Во время приготовления можно открывать крышку и проверять готовность блюда. Уход за мультиваркой MPC-6020 очень прост и удобен. Внутренняя крышка и паровой клапан легко снимаются. Чашу, внутреннюю крышку, паровой клапан и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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