Мультиварка Rondell RDE-MC608 6л
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Rondell RDE-MC608 6л
Бренд Rondell представляет мультиварку RDE-MC608, которая сочетает в себе удобство автоматических программ и гибкость ручного управления. Модель оснащена чашей с прочным керамическим антипригарным покрытием, которое обеспечивает не только легкую очистку, но и безопасное приготовление пищи. Объем в 6 литров и мощность 1250 Вт ускоряют процесс приготовления семейных обедов и ужинов. В комплект входит съемная пароварка, расширяющая возможности устройства для приготовления полезных блюд на пару. Чаша удобными ручками, прозрачная крышка для визуального контроля и корпус из нержавеющей стали обеспечивают практичность. Для повседневных задач Мультиварка RDE-MC608 предлагает 9 полностью автоматических программ, которые избавят от необходимости настройки времени и температуры для популярных блюд: от супов и каш до тушения и выпечки. Помимо автоматики, в модели предусмотрена 1 ручная программа, предоставляющая полный контроль над процессом. Опытные пользователи смогут самостоятельно выставлять время и температуру, создавая рецепты и адаптируя их под свои предпочтения. Функции поддержания температуры и бережного разогрева позволяют сохранить блюдо горячим до подачи на стол без потери сочности. А таймер отсрочки старта дает возможность запланировать приготовление к определенному часу. Мультиварка Rondell RDE-MC608 — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для повседневного использования и кулинарных экспериментов с профессиональным результатом. Модели уже доступны для заказа в Ситилинке и в магазинах партнеров.
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Теги товара: с керамической чашей
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
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