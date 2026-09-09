Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
16
Программы приготовления
мультиповар (ручная установка времени и температуры), выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, плов, паста, пицца, овсяная каша, варенье, варка на пару, бобы, молочная каша, крупа, подогрев готовых блюд
Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
съемная внутренняя крышка, антибактериальное покрытие
Комплектация
мерный стакан, форма для варки на пару, черпак, кулинарная книга, ложка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х30
Вес, кг.
5.8
Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
керамика
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
16
Программы приготовления
мультиповар (ручная установка времени и температуры), выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, плов, паста, пицца, овсяная каша, варенье, варка на пару, бобы, молочная каша, крупа, подогрев готовых блюд
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Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
съемная внутренняя крышка, антибактериальное покрытие
Комплектация
мерный стакан, форма для варки на пару, черпак, кулинарная книга, ложка
Страна производитель
Китай
Мультиварка Polaris PMC 0517AD 5л 860Вт серебристый/черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
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