Описание товара Мультиварка Polaris PMC 5017 5л, серебристая

Мультиварка Polaris PMC 5017 IQ Home с WiFi-функцией позволит управлять ей из любой точки вашего дома и за его пределами. Умная мультиварка создана для тех, кто ценит своё время и хочет готовить еду быстро и просто. Управляйте мультиваркой вне дома Благодаря приложению Polaris IQ Home, можно устанавливать и изменять программы приготовления со смартфона. Это удобно, когда вы заняты другим делом или находитесь в другой комнате. С функцией «Отложенный старт» можно установить таймер до начала приготовления блюда в течение 24 часов. Мультиварка с керамической чашей Керамическая чаша в мультиварке Polaris имеет объём 5 литров. Она оснащена ручками, чтобы было удобно её извлечь из мультиварки и поставить, например, в холодильник. Лицензионное керамическое покрытие чаши ANATO (Япония) обладает повышенной прочностью, устойчиво к царапинам и безопасно для здоровья. Функция «Мой Рецепт PLUS» Используя функцию «Мой Рецепт PLUS», вы можете сохранить собственный рецепт в приложении Polaris IQ Home. С ней вам не придётся каждый раз настраивать мультиварку с нуля для приготовления любимых блюд. 75 автоматических программ приготовления обеспечит максимальный комфорт и разнообразие блюд. В памяти мультиварки программы: мой рецепт plus, выпечка, суп, паста, крупа, настойка, хлеб, йогурт, холодец, тушение, варенье, плов, жарка, пицца, молочная каша, варка на пару, запекание, творог, овсянка, бобы, разогрев, омлет, стейк, буженина, желе. Сохранение программы при сбое электропитания В случае сбоя в электропитании настроенная программа в мультиварке сохраняется в течение 2 часов. Функция случайного касания Благодаря функции «Защита от детей» вы получите уведомление в приложение Polaris IQ Home, если ребёнок попытается открыть включённое устройство. Голосовое управление Управлять мультиваркой можно через голосовых помощников Алису и Марусю. Их можно попросить включить или выключить режим, спросить о температуре и узнать, когда блюдо будет готово. 700+ рецептов от шеф-поваров Специально для мультиварок Polaris повара журнала «Гастроном» разработали более 700 рецептов разнообразных блюд. Все рецепты доступны в приложении Polaris IQ Home, и их процесс приготовления расписан по шагам. Многофункциональный LED-дисплей Также мультиварку можно настроить через специальный LED-дисплей: вы можете выбрать программу в разделе «Меню», задать необходимое время работы и отрегулировать температуру. Гарантия В случае неисправности гарантия на мультиварку действует 3 года. Комплектация В комплекте к устройству идёт всё самое необходимое: внутренняя чаша для мультиварки с ручкой, контейнер-пароварка, мерная чаша, плоская ложка для перемешивания, глубокая ложка для супа, а также наша уникальная книга рецептов, в которой более 700 рецептов разнообразных блюд, разработанных поварами журнала «Гастроном».