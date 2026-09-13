Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л
Мультиварка VITEK — это идеальное решение для тех, кто ценит время и комфорт на кухне. С помощью 20 автоматических программ вы сможете легко приготовить разнообразные блюда, от супов и каш до сложных вторых блюд и десертов. Объем чаши составляет 3 литра, что отлично подходит для семьи среднего размера. Чаша изготовлена из прочного пластика, обеспечивающего долгий срок службы и легкий уход. Мощность устройства составляет 500 Вт, что оптимально для бережной готовки с сохранением всех полезных свойств продуктов. Мультиварка выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой кухонный интерьер. Являясь мультиваркой-скороваркой, этот прибор позволяет значительно сократить время готовки благодаря использованию высокого давления. Тип нагрева — ТЭН — гарантирует равномерное распределение тепла по всей поверхности чаши, а сенсорное управление делает эксплуатацию максимально простой и интуитивно понятной. Вес мультиварки составляет 4,25 кг, что делает ее достаточно легкой для перемещения и удобной в хранении. Бренд VITEK известен своим надежным качеством и современными технологиями, что делает эту модель превосходным выбором для любой кухни.
Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Vitek VT-MC0301 3л