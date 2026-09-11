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Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый

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Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 1
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 2
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 3
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 4
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 5
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 6
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 7
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 8
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 9
Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
770
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
12
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 1
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 2
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 3
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 4
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 5
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 6
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 7
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 8
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 9
  • Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571368
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
770
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Паста, Молочная каша, Тушение, Выпечка, Йогурт, Варка на пару, Варенье, Плов, Разогрев.
Функции и особенности
Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени. Сохранение программы при сбое электропитания - 20 минут. Объем чаши 5 л позволяет приготовить блюдо до 10 порций. Съемный шнур. Аксессуары: столовая ложка, плоская ложка, мерная чашка, контейнер пароварка.
Комплектация
Книга рецептов; Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х32
Вес, кг.
3.6

Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый

Мультиварка Polaris PMC 0593AD48 программ.300 режимов приготовления.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Внутренняя чаша 5 л c антипригарным покрытием Biotore.Режимы работы: Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Паста, Молочная каша, Тушение, Выпечка, Йогурт, Варка на пару, Варенье, Плов, Разогрев.Многофункциональный дисплей.Поддержание температуры 24 часа.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Сохранение программы при сбое электропитания - 20 минут.Объем чаши 5 л позволяет приготовить блюдо до 10 порций.Съемный шнур.Аксессуары: столовая ложка, плоская ложка, мерная чашка, контейнер пароварка.Книга рецептов в подарок.Мощность: 770 Вт.

Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0593AD серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
770
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
12
Программы приготовления
Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Паста, Молочная каша, Тушение, Выпечка, Йогурт, Варка на пару, Варенье, Плов, Разогрев.
Развернуть
Функции и особенности
Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени. Сохранение программы при сбое электропитания - 20 минут. Объем чаши 5 л позволяет приготовить блюдо до 10 порций. Съемный шнур. Аксессуары: столовая ложка, плоская ложка, мерная чашка, контейнер пароварка.
Комплектация
Книга рецептов; Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Polaris PMC 0593AD48 программ.300 режимов приготовления.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Внутренняя чаша 5 л c антипригарным покрытием Biotore.Режимы работы: Мой рецепт Plus, Суп, Крупа, Жарка, Паста, Молочная каша, Тушение, Выпечка, Йогурт, Варка на пару, Варенье, Плов, Разогрев.Многофункциональный дисплей.Поддержание температуры 24 часа.Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить еду к назначенному времени.Сохранение программы при сбое электропитания - 20 минут.Объем чаши 5 л позволяет приготовить блюдо до 10 порций.Съемный шнур.Аксессуары: столовая ложка, плоская ложка, мерная чашка, контейнер пароварка.Книга рецептов в подарок.Мощность: 770 Вт.
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Отзывы


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