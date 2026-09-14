Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный
Мультиварка HYUNDAI — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд каждый день. Вместительная чаша объёмом 5 л подойдёт для домашних порций, а мощность 900 Вт обеспечивает эффективную работу устройства. 35 автоматических программ помогут выбрать подходящий режим для разных кулинарных задач, а функция «Мультиповар» позволит гибко настраивать процесс приготовления. Управление с мобильного устройства делает использование ещё удобнее, а сенсорная панель легко вписывается в современный интерьер. Чаша из нержавеющей стали с антипригарным покрытием Daikin сочетает прочность и практичность. Чёрный цвет придаёт мультиварке лаконичный вид, ТЭН отвечает за тип нагрева, а вес 3,25 кг позволяет без лишних усилий разместить устройство на кухне.
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