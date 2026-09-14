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Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный

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Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный - фото 1
Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
35
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный - фото 1
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734518
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
да
Количество автоматических программ
35
Программы приготовления
Варка(свинина, говядина, овощи, курица, рыба), суп(св., гов., овощи, кур., рыба), на пару(св., гов., овощи, кур., рыба), тушение(св., гов., овощи, кур., рыба), жарка(св., гов., овощи, кур., рыба), крупы, торт, плов, йогурт, выпечка, паста, каша, экспресс, мультиповар, подогрев
Функции и особенности
градуировка чаши, дисплей, мойка чаши в посудомоечной машине, сенсорная панель управления
Комплектация
Мультиварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х29
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный

Мультиварка HYUNDAI — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд каждый день. Вместительная чаша объёмом 5 л подойдёт для домашних порций, а мощность 900 Вт обеспечивает эффективную работу устройства. 35 автоматических программ помогут выбрать подходящий режим для разных кулинарных задач, а функция «Мультиповар» позволит гибко настраивать процесс приготовления. Управление с мобильного устройства делает использование ещё удобнее, а сенсорная панель легко вписывается в современный интерьер. Чаша из нержавеющей стали с антипригарным покрытием Daikin сочетает прочность и практичность. Чёрный цвет придаёт мультиварке лаконичный вид, ТЭН отвечает за тип нагрева, а вес 3,25 кг позволяет без лишних усилий разместить устройство на кухне.

Отзывы о товаре Мультиварка Hyundai HYMC-2404 5л, темно-коричневый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
900
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
да
Количество автоматических программ
35
Развернуть
Программы приготовления
Варка(свинина, говядина, овощи, курица, рыба), суп(св., гов., овощи, кур., рыба), на пару(св., гов., овощи, кур., рыба), тушение(св., гов., овощи, кур., рыба), жарка(св., гов., овощи, кур., рыба), крупы, торт, плов, йогурт, выпечка, паста, каша, экспресс, мультиповар, подогрев
Функции и особенности
градуировка чаши, дисплей, мойка чаши в посудомоечной машине, сенсорная панель управления
Комплектация
Мультиварка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка HYUNDAI — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд каждый день. Вместительная чаша объёмом 5 л подойдёт для домашних порций, а мощность 900 Вт обеспечивает эффективную работу устройства. 35 автоматических программ помогут выбрать подходящий режим для разных кулинарных задач, а функция «Мультиповар» позволит гибко настраивать процесс приготовления. Управление с мобильного устройства делает использование ещё удобнее, а сенсорная панель легко вписывается в современный интерьер. Чаша из нержавеющей стали с антипригарным покрытием Daikin сочетает прочность и практичность. Чёрный цвет придаёт мультиварке лаконичный вид, ТЭН отвечает за тип нагрева, а вес 3,25 кг позволяет без лишних усилий разместить устройство на кухне.
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Отзывы


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