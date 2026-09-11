Мультиварка Polaris PMC 0521 черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
да
Количество автоматических программ
15
Программы приготовления
Мой рецепт plus, Cуп, Крупа, Жарка, Молочная каша, Холодец, Плов, Омлет, Творог, Овсянка, Гречка, Суфле, Томление, Варенье, Выпечка.
Голосовой помощник
Да
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, поддержание тепла
Комплектация
мультиварка, внутренняя чаша, съемный шнур, контейнер для варки на пару, плоская ложка, книга рецептов, мерная чашка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х32
Вес, кг.
3.91
Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0521 черная
Мультиварка Polaris PMC 0521Wi-Fi мультиварка.300 режимов приготовления.700+ рецептов в приложении IQ Home от поваров журнала Гастроном.Wi-Fi управление без дополнительного оборудования.Из любой точки мира.Любое количество пользователей.15 автоматических программ приготовления.Функция «Мой Рецепт PLUS».Режимы работы: Мой рецепт plus, Cуп, Крупа, Жарка, Молочная каша, Холодец, Плов, Омлет, Творог, Овсянка, Гречка, Суфле, Томление, Варенье, Выпечка.Сохранение программы при сбое электропитания 2 часа.Двустороннее антипригарное покрытие внутренней чаши-прочное, устойчивое к царапинам, безопасное для здоровья.
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Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
750
Материал чаши
пластик, нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
да
Количество автоматических программ
15
Программы приготовления
Мой рецепт plus, Cуп, Крупа, Жарка, Молочная каша, Холодец, Плов, Омлет, Творог, Овсянка, Гречка, Суфле, Томление, Варенье, Выпечка.
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Голосовой помощник
Да
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, поддержание тепла
Комплектация
мультиварка, внутренняя чаша, съемный шнур, контейнер для варки на пару, плоская ложка, книга рецептов, мерная чашка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Мультиварка Polaris PMC 0521Wi-Fi мультиварка.300 режимов приготовления.700+ рецептов в приложении IQ Home от поваров журнала Гастроном.Wi-Fi управление без дополнительного оборудования.Из любой точки мира.Любое количество пользователей.15 автоматических программ приготовления.Функция «Мой Рецепт PLUS».Режимы работы: Мой рецепт plus, Cуп, Крупа, Жарка, Молочная каша, Холодец, Плов, Омлет, Творог, Овсянка, Гречка, Суфле, Томление, Варенье, Выпечка.Сохранение программы при сбое электропитания 2 часа.Двустороннее антипригарное покрытие внутренней чаши-прочное, устойчивое к царапинам, безопасное для здоровья.
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