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Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный

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Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 1
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 2
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 3
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 4
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 5
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 6
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 7
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 8
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 9
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 10
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 11
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 12
Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 1
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 2
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 3
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 4
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 5
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 6
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 7
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 8
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 9
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 10
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 11
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 12
  • Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395287
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х30
Вес, кг.
5.56

Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный

Wi-Fi мультиварка. 300 режимов приготовления. 700+ рецептов в приложении IQ Home от поваров журнала Гастроном. Wi-Fi управление без дополнительного оборудования. Из любой точки мира. Любое количество пользователей. 21 автоматическая программа приготовления. Функция «Мой Рецепт PLUS». Режимы работы: Мой рецепт plus, Выпечка, Суп, Тушение, Жарка, Запекание, Холодец, Йогурт, Варенье, Варка на пару, Молочная каша, Крупа, Подогрев, Плов, Омлет, Томление, Настойка, Хлеб, Жарка в масле, Су-вид, Овсянка. Сохранение программы при сбое электропитания 2 часа. Лицензионное керамическое покрытие ANATO (Япония) - прочное, устойчивое к царапинам, безопасное для здоровья.

Отзывы о товаре Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi мультиварка. 300 режимов приготовления. 700+ рецептов в приложении IQ Home от поваров журнала Гастроном. Wi-Fi управление без дополнительного оборудования. Из любой точки мира. Любое количество пользователей. 21 автоматическая программа приготовления. Функция «Мой Рецепт PLUS». Режимы работы: Мой рецепт plus, Выпечка, Суп, Тушение, Жарка, Запекание, Холодец, Йогурт, Варенье, Варка на пару, Молочная каша, Крупа, Подогрев, Плов, Омлет, Томление, Настойка, Хлеб, Жарка в масле, Су-вид, Овсянка. Сохранение программы при сбое электропитания 2 часа. Лицензионное керамическое покрытие ANATO (Япония) - прочное, устойчивое к царапинам, безопасное для здоровья.
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Доставка
Отзывы


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