Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home черный
Wi-Fi мультиварка. 300 режимов приготовления. 700+ рецептов в приложении IQ Home от поваров журнала Гастроном. Wi-Fi управление без дополнительного оборудования. Из любой точки мира. Любое количество пользователей. 21 автоматическая программа приготовления. Функция «Мой Рецепт PLUS». Режимы работы: Мой рецепт plus, Выпечка, Суп, Тушение, Жарка, Запекание, Холодец, Йогурт, Варенье, Варка на пару, Молочная каша, Крупа, Подогрев, Плов, Омлет, Томление, Настойка, Хлеб, Жарка в масле, Су-вид, Овсянка. Сохранение программы при сбое электропитания 2 часа. Лицензионное керамическое покрытие ANATO (Япония) - прочное, устойчивое к царапинам, безопасное для здоровья.
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