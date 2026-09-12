Top.Mail.Ru
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 1
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 2
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 3
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 4
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 5
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 6
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 7
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 8
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 9
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 10
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 11
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 12
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 13
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 14
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 15
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 16
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 17
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 18
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 19
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 20
Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 1
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 2
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 3
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 4
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 5
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 6
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 7
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 8
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 9
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 10
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 11
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 12
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 13
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 14
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 15
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 16
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 17
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 18
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 19
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 20
  • Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный

Мультиварка Hyundai HYMC-2408 — это универсальное решение для вашей кухни. Она сочетает в себе функциональность, удобство и стильный дизайн. Эта мультиварка имеет интуитивно понятное сенсорное управление с цветным дисплеем. С помощью панели управления вы можете легко настроить температуру и время приготовления, выбрать одну из 11 автоматических программ или воспользоваться функцией «Мультишеф» для ручной настройки параметров готовки. Мультиварка оснащена чашей с антипригарным покрытием Daikin, которое обеспечивает равномерный нагрев и легкую очистку. Чаша имеет объем 3 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Устройство выполнено в современном корейском стиле и имеет эргономичный компактный корпус. Оно идеально впишется в интерьер любой кухни. После завершения программы мультиварка автоматически переходит в режим поддержания температуры, благодаря чему блюда остаются теплыми долгое время. Также есть функция отложенного старта, которая позволяет запрограммировать начало приготовления на более позднее время. Благодаря съемному паровому клапану, мультиварке можно доверить приготовление таких блюд как рис, крупы, паста, пельмени и многое другое. Удобная крышка мультиварки легко снимается и моется, а корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к царапинам и другим повреждениям. Hyundai HYMC-2408 станет незаменимым помощником на кухне и позволит вам готовить разнообразные блюда быстро и легко.

Отзывы о товаре Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Hyundai HYMC-2408 — это универсальное решение для вашей кухни. Она сочетает в себе функциональность, удобство и стильный дизайн. Эта мультиварка имеет интуитивно понятное сенсорное управление с цветным дисплеем. С помощью панели управления вы можете легко настроить температуру и время приготовления, выбрать одну из 11 автоматических программ или воспользоваться функцией «Мультишеф» для ручной настройки параметров готовки. Мультиварка оснащена чашей с антипригарным покрытием Daikin, которое обеспечивает равномерный нагрев и легкую очистку. Чаша имеет объем 3 литров, что позволяет готовить большие порции блюд. Устройство выполнено в современном корейском стиле и имеет эргономичный компактный корпус. Оно идеально впишется в интерьер любой кухни. После завершения программы мультиварка автоматически переходит в режим поддержания температуры, благодаря чему блюда остаются теплыми долгое время. Также есть функция отложенного старта, которая позволяет запрограммировать начало приготовления на более позднее время. Благодаря съемному паровому клапану, мультиварке можно доверить приготовление таких блюд как рис, крупы, паста, пельмени и многое другое. Удобная крышка мультиварки легко снимается и моется, а корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к царапинам и другим повреждениям. Hyundai HYMC-2408 станет незаменимым помощником на кухне и позволит вам готовить разнообразные блюда быстро и легко.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиварка Hyundai HYMC-2409 3л 500Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...