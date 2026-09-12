Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
Потребляемая мощность, Вт
860
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
4
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное
Тип нагрева
термический
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695601
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
рисоварка, лопатка для риса, ковш, мерный стаканчик, корзина для пароварки, шнур питания, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х26
Вес, кг.
3.4
Описание товара Мультиварка Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L (BHR9044EU)
Рисоварка Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker 4L оснащена 10 предустановленными режимами работы, которые позволяют выбрать оптимальный режим для разных потребностей. С помощью этой рисоварки вы сможете приготовить рассыпчатый рис всего за 30 минут. Усовершенствованный паровой клапан с шестью отверстиями предотвращает переполнение и обеспечивает равномерный выпуск пара, что облегчает контроль над процессом готовки. Чаша из шести слоёв обеспечивает равномерный нагрев и длительное удержание тепла, гарантируя стабильность и равномерность температуры внутри кастрюли. Высокая мощность нагрева 935 Вт позволяет быстро нагреть чашу и эффективно кипятить воду, благодаря чему рис получается равномерно и идеально приготовленным. Антипригарное покрытие облегчает процесс мытья чаши и предотвращает пригорание риса. Большой объём чаши в 4 литра позволяет приготовить до 16 порций риса или запечь целую небольшую курицу. Сенсорное управление и дисплей делают рисоварку простой и лёгкой в использовании, а таймер и функция поддержания тепла позволяют выставить время приготовления до 24 часов и поддерживать тепло на протяжении 12 часов. Встроенные ручки для переноски облегчают переноску и транспортировку рисоварки, а открытие крышки одним нажатием предотвращает получение ожогов от пара.
рисоварка, лопатка для риса, ковш, мерный стаканчик, корзина для пароварки, шнур питания, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Рисоварка Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker 4L оснащена 10 предустановленными режимами работы, которые позволяют выбрать оптимальный режим для разных потребностей. С помощью этой рисоварки вы сможете приготовить рассыпчатый рис всего за 30 минут. Усовершенствованный паровой клапан с шестью отверстиями предотвращает переполнение и обеспечивает равномерный выпуск пара, что облегчает контроль над процессом готовки. Чаша из шести слоёв обеспечивает равномерный нагрев и длительное удержание тепла, гарантируя стабильность и равномерность температуры внутри кастрюли. Высокая мощность нагрева 935 Вт позволяет быстро нагреть чашу и эффективно кипятить воду, благодаря чему рис получается равномерно и идеально приготовленным. Антипригарное покрытие облегчает процесс мытья чаши и предотвращает пригорание риса. Большой объём чаши в 4 литра позволяет приготовить до 16 порций риса или запечь целую небольшую курицу. Сенсорное управление и дисплей делают рисоварку простой и лёгкой в использовании, а таймер и функция поддержания тепла позволяют выставить время приготовления до 24 часов и поддерживать тепло на протяжении 12 часов. Встроенные ручки для переноски облегчают переноску и транспортировку рисоварки, а открытие крышки одним нажатием предотвращает получение ожогов от пара.
Мультиварка Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L (BHR9044EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиварка Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L (BHR9044EU)