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Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный

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Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 1
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 2
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 3
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 4
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 5
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 6
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 7
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 8
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 9
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 10
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 11
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 1
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 2
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 3
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 4
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 5
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 6
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 7
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 8
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 9
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 10
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 11
  • Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710564
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
20
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
съемная чаша
Габариты (ШxВxГ), мм
31.9x36.8x41.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х34
Вес, кг.
6.1

Описание товара Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный

Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
20
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
съемная чаша
Габариты (ШxВxГ), мм
31.9x36.8x41.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Midea MAF-CN65E(WB) 6 л, черный


Теги товара: 6 л, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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