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Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

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Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 1
Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 2
Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 1
  • Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 2
  • Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739861
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Максимальная температура нагрева
220
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы, автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
369?344?273 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х30
Вес, кг.
5.3

Описание товара Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

Аэрогриль Centek — ваш надёжный помощник для быстрой и полезной готовки. Благодаря вместительной чаше на 5 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей аппетитным блюдом. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а широкий диапазон температуры до 220 °C — свободу экспериментов от деликатных овощей до румяной курицы. Сенсорное управление делает кухонный процесс интуитивно простым, а таймер помогает держать всё под контролем — больше никаких пересушенных или недоготовленных блюд. Регулировка температуры позволит выбрать оптимальные настройки для каждого рецепта, а чёрный цвет придаёт устройству стильный современный вид. ТЭН гарантирует равномерный нагрев и уверенное приготовление.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Максимальная температура нагрева
220
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
автоматические программы, автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
369?344?273 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Centek — ваш надёжный помощник для быстрой и полезной готовки. Благодаря вместительной чаше на 5 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей аппетитным блюдом. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а широкий диапазон температуры до 220 °C — свободу экспериментов от деликатных овощей до румяной курицы. Сенсорное управление делает кухонный процесс интуитивно простым, а таймер помогает держать всё под контролем — больше никаких пересушенных или недоготовленных блюд. Регулировка температуры позволит выбрать оптимальные настройки для каждого рецепта, а чёрный цвет придаёт устройству стильный современный вид. ТЭН гарантирует равномерный нагрев и уверенное приготовление.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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