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Аэрогриль Kitfort КТ-2221 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2221

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Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 4
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Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, корзина с ручкой , поддон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2221 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492377
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, корзина с ручкой , поддон
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
265 х 330 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х32
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2221

Аэрогриль KITFORT КТ-2221 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Вместительной корзиной на 3.3 л хватит, чтобы накормить всю семью. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль имеет 9 автоматических программ, вам остаётся только выбрать одну из них: стейк, курица, пицца, выпечка, картофель фри, морепродукты, рыба или овощи. Также вы можете задать вручную нагрев от 80°C до 200°C и время приготовления от 1 до 60 минут. Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2221




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, корзина с ручкой , поддон
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
таймер на 60 мин
Габариты (ШxВxГ), мм
265 х 330 х 330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль KITFORT КТ-2221 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Вместительной корзиной на 3.3 л хватит, чтобы накормить всю семью. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль имеет 9 автоматических программ, вам остаётся только выбрать одну из них: стейк, курица, пицца, выпечка, картофель фри, морепродукты, рыба или овощи. Также вы можете задать вручную нагрев от 80°C до 200°C и время приготовления от 1 до 60 минут. Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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