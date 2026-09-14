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Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home

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Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 1
Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 2
Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 3
Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый, черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 1
  • Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 2
  • Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 3
  • Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739798
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый, черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х23
Вес, кг.
4.3

Описание товара Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home

Аэрогриль Polaris вместит в себя всё для вкусного семейного ужина благодаря объему 6 литров — этого хватит и для сочного цыпленка, и для запечённых овощей. Современное сенсорное управление позволяет выбрать нужную программу буквально одним прикосновением, а гибкая регулировка температуры совместно с таймером дают полный контроль над процессом приготовления. Мощность 1800 Вт и два нагревательных элемента ускоряют готовку и придают блюдам аппетитную корочку. Приготовление на пару открывает новые горизонты — лакомства станут не только вкусными, но и полезными. Универсальные цвета — чёрный и белый — легко впишутся в любую кухню. Пусть аэрогриль Polaris станет вашим надежным помощником на каждый день!



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый, черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Polaris вместит в себя всё для вкусного семейного ужина благодаря объему 6 литров — этого хватит и для сочного цыпленка, и для запечённых овощей. Современное сенсорное управление позволяет выбрать нужную программу буквально одним прикосновением, а гибкая регулировка температуры совместно с таймером дают полный контроль над процессом приготовления. Мощность 1800 Вт и два нагревательных элемента ускоряют готовку и придают блюдам аппетитную корочку. Приготовление на пару открывает новые горизонты — лакомства станут не только вкусными, но и полезными. Универсальные цвета — чёрный и белый — легко впишутся в любую кухню. Пусть аэрогриль Polaris станет вашим надежным помощником на каждый день!


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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