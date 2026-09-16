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roome Air Fry AF-ZE5223-WA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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roome Air Fry AF-ZE5223-WA

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roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 1
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 2
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 3
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 4
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 5
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 6
roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 1
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 2
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 3
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 4
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 5
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 6
  • roome Air Fry AF-ZE5223-WA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
7 090 руб.  9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706843
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Характеристики

Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
332x355x422 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х39
Вес, кг.
4.2

Описание товара roome Air Fry AF-ZE5223-WA

? Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей Roome AF-ZE5223-WA! Эта мощная модель с мощностью 1500 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства. ? Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата. ? С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему колбы в 5 литров, вы сможете готовить для всей семьи за один раз! ?? Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают Roome AF-ZE5223-WA отличным дополнением к любой кухне. Легкий вес в 4.2 кг позволяет легко перемещать устройство, а металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.



Теги товара: 5 л, с тэном

Отзывы о товаре roome Air Fry AF-ZE5223-WA




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Характеристики
Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
332x355x422 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей Roome AF-ZE5223-WA! Эта мощная модель с мощностью 1500 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства. ? Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата. ? С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему колбы в 5 литров, вы сможете готовить для всей семьи за один раз! ?? Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают Roome AF-ZE5223-WA отличным дополнением к любой кухне. Легкий вес в 4.2 кг позволяет легко перемещать устройство, а металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.


Теги товара: 5 л, с тэном
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Отзывы


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