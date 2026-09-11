Аэрогриль Kitfort КТ-2228
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5.5
Мощность
1700 Вт
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
5.5
Мощность
1700 Вт
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
Регулировка температуры: от 80°C до 200°C с шагом 10°C. габариты (ШхВхГ) 31,4х37,8х32,3 см.
Особенности
Количество программ приготовления 9 шт + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
314 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
4.3
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2228
современный и удобный в использовании электрический аэрогриль с комбинированным корпусом, сенсорным управлением, чашей объемом 5,5 литров и девятью автоматическими программами приготовления. Может выполнять функции аэрогриля, аэрофритюрницы и духовки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
5.5
Мощность
1700 Вт
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Дополнительно
Регулировка температуры: от 80°C до 200°C с шагом 10°C. габариты (ШхВхГ) 31,4х37,8х32,3 см.
Особенности
Количество программ приготовления 9 шт + ручные настройки
Габариты (ШxВxГ), мм
314 х 378 х 323 мм
Страна производитель
Китай
современный и удобный в использовании электрический аэрогриль с комбинированным корпусом, сенсорным управлением, чашей объемом 5,5 литров и девятью автоматическими программами приготовления. Может выполнять функции аэрогриля, аэрофритюрницы и духовки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Большого объема, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с тэном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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