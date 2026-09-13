Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703707
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Республика Корея
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей, диапазон температуры от 35 до 230 град.
Особенности
9 автоматических программ, звуковой сигнал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х39
Вес, кг.
7.7
Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный
Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Теги товара: мощные, с регулировкой температуры, 6 л, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2051 черный
-
В наличииЦена 11 940 руб.2985 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитАэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Республика Корея
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей, диапазон температуры от 35 до 230 град.
Особенности
9 автоматических программ, звуковой сигнал
Страна производитель
Китай
Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Теги товара: мощные, с регулировкой температуры, 6 л, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Теги товара: мощные, с регулировкой температуры, 6 л, с тэном
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный