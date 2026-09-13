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Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный

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Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 8
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 9
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 10
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 11
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 12
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 13
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 14
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 15
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 16
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 17
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 18
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 19
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 20
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 21
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 22
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 23
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 24
Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 8
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 9
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 10
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 11
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 12
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 13
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 14
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 15
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 16
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 17
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 18
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 19
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 20
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 21
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 22
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 23
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 24
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703707
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Республика Корея
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей, диапазон температуры от 35 до 230 град.
Особенности
9 автоматических программ, звуковой сигнал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х39
Вес, кг.
7.7

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный

Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Республика Корея
Объем, л
6.5
Мощность
1700 Вт
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей, диапазон температуры от 35 до 230 град.
Особенности
9 автоматических программ, звуковой сигнал
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Hyundai HYF-9090 1700Вт черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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