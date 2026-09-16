Аэрогриль BRAYER BR2043
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
бежевый
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737562
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
бежевый
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х36х32
Вес, кг.
4.2
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2043
Мощный аэрогриль Brayer на 1500 Вт быстро справляется с приготовлением самых разных блюд — от хрустящего картофеля до сочных котлет. Вместительная чаша на 5 литров позволяет готовить любые порции: от семейного ужина до праздничного застолья. Сенсорное управление делает использование интуитивно простым, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C поможет выбрать оптимальный режим для каждого рецепта. Таймер позаботится о точности приготовления. Функция приготовления на пару открывает новые гастрономические возможности. Бежевый цвет аэрогриля отлично впишется в любую кухню.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
бежевый
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Мощный аэрогриль Brayer на 1500 Вт быстро справляется с приготовлением самых разных блюд — от хрустящего картофеля до сочных котлет. Вместительная чаша на 5 литров позволяет готовить любые порции: от семейного ужина до праздничного застолья. Сенсорное управление делает использование интуитивно простым, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C поможет выбрать оптимальный режим для каждого рецепта. Таймер позаботится о точности приготовления. Функция приготовления на пару открывает новые гастрономические возможности. Бежевый цвет аэрогриля отлично впишется в любую кухню.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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