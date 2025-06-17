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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White

6 Отзывы
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 1
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 2
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 3
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 4
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 5
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 6
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 7
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 8
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 9
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 10
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 11
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 12
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 13
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 14
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1550
Цвет
белый
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 1
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 2
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 3
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 4
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 5
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 6
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 7
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 8
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 9
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 10
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 11
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 12
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 13
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 14
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680697
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1550
Цвет
белый
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
3D нагрев
Габариты (ШxВxГ), мм
279x324x368 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х33
Вес, кг.
4.4

Описание товара Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White

Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential объемом 6 литров обеспечивает равномерное приготовление пищи без необходимости переворачивания. В основе технологии лежит круговой нагрев и инновационная система вентиляции, что позволяет добиться идеально хрустящей корочки со всех сторон. Круговой нагрев и вентиляция. Вентилятор оснащен 9-тью двукрылыми спиральными лопастями. Воздух циркулирует с максимальной скоростью 2350 об/мин. Это позволяет создать мощный поток горячего воздуха, который равномерно распределяет тепло по всей поверхности продуктов. Вращающая ветровая корзина для жарки под углом наклона 360° обеспечивает непрерывный обдув горячим воздухом.

3D конвекционный нагрев

Двухреберные спиральные лопасти вентилятора и 3D циклонная жарочная поверхность обеспечивают конвекционный нагрев на 360° для равномерного приготовления пищи без необходимости переворачивания.

Высокая мощность 1550 Вт

Мощный конвекционный нагрев 1550 Вт быстро удерживает влагу в пище и вытесняет жир, благодаря чему получается хрустящая корочка снаружи и нежная внутри.

Металлическая внутренняя часть

Устойчива к высоким температурам и коррозии, легко чистится после еды.

Износостойкий и легко очищается

С антипригарного покрытия можно легко удалить жир. Благодаря использованию материала, контактирующего с пищевыми продуктами, который прочен и устойчив к царапинам до 10 000, прежде чем покрытие отслоится, фритюрница дарит вам душевное спокойствие при каждом использовании.

Простое управление ручкой

Две ручки для регулировки температуры и времени для легкого приготовления разнообразных блюд.

Оптимальный объем 6 л

Большой объем корзины позволяет поместить целую курицу, чтобы накормить всю семью сразу.

Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White

Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Наталья

Достоинства:
Вместительная, объем большой

Комментарий:
Это у меня второй аэрогриль от ксиоми, первый был на 3,5 л, но решили взять побольше объемом, просто шикарный аэрогриль, управление простое, можно пользоваться и приложением с телефона, русский язык присутствует, нам очень нравится в нем готовить.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:
Красивый. Стильный. Простой в использовании

Комментарий:
Выбрала его. Потому что красивый. Так они, все подобны. Удобно, что приходит оповещение на телефон. Пользуемся каждый день. В процессе можно добавить температуру и время. Посмотреть в любой момент. Очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Гриша К.

Достоинства:
Удобный и комфортный аппарат.Простое и понятное меню.

Комментарий:
В целом аэрогриль оправдывает ожидания. Продукты, приготовленные в этом кухонном приборе практически лишены жира. Картофель получается как фри, только без масла. Курица и индейка вкусные, в меру сухие и без жира, даже не снимая кожу. В целом, можно сказать, что задачу обеспечить семью правильным питанием аэрогриль выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Максим Я.

Достоинства:
Хорошо для любого вида мяса, уверенно и одинаково отрабатывает,можно мыть в посудомоечной машине

Комментарий:
пользуюсь несколько месяцев, про духовку забыли вообще, из за частой готовки начал уставать его мыть, но с посудомоечной машиной проблема ушла. Готовлю на режиме куриные крылышки и стейк. иногда по два захода делаю т.к. ощущение не прожаренности ,но думаю это мелочь , два этажа для готовки нижний всегда дожариваю после окончания верхнего
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Оля

Достоинства:
Вместительная чаша

Комментарий:
Давно хотела приобрести данный гаджет. Более бюджетный вариант этой фирмы. Отзывы хорошие но больше про электронный вариант. Выбрала механику. Протестировала несколько блюд. Сначала получилось не очень, нужно приспосабливаться к размерам блюд, температуре и времени. Ну это потому что первый раз. Крылышки получились на ура!!! Все самое полезное и вкусное впереди
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Гриль неплохой. Простота в управлении. Единственное режимы приготовления нарисованные сверху крышки не совсем правильны по времени. При загрузке полного лотка время приготовления увеличивается в 1.5-2 раза. Особенно касается мяса, рыбы, птицы



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1550
Цвет
белый
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
3D нагрев
Развернуть
Габариты (ШxВxГ), мм
279x324x368 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential объемом 6 литров обеспечивает равномерное приготовление пищи без необходимости переворачивания. В основе технологии лежит круговой нагрев и инновационная система вентиляции, что позволяет добиться идеально хрустящей корочки со всех сторон. Круговой нагрев и вентиляция. Вентилятор оснащен 9-тью двукрылыми спиральными лопастями. Воздух циркулирует с максимальной скоростью 2350 об/мин. Это позволяет создать мощный поток горячего воздуха, который равномерно распределяет тепло по всей поверхности продуктов. Вращающая ветровая корзина для жарки под углом наклона 360° обеспечивает непрерывный обдув горячим воздухом.

3D конвекционный нагрев

Двухреберные спиральные лопасти вентилятора и 3D циклонная жарочная поверхность обеспечивают конвекционный нагрев на 360° для равномерного приготовления пищи без необходимости переворачивания.

Высокая мощность 1550 Вт

Мощный конвекционный нагрев 1550 Вт быстро удерживает влагу в пище и вытесняет жир, благодаря чему получается хрустящая корочка снаружи и нежная внутри.

Металлическая внутренняя часть

Устойчива к высоким температурам и коррозии, легко чистится после еды.

Износостойкий и легко очищается

С антипригарного покрытия можно легко удалить жир. Благодаря использованию материала, контактирующего с пищевыми продуктами, который прочен и устойчив к царапинам до 10 000, прежде чем покрытие отслоится, фритюрница дарит вам душевное спокойствие при каждом использовании.

Простое управление ручкой

Две ручки для регулировки температуры и времени для легкого приготовления разнообразных блюд.

Оптимальный объем 6 л

Большой объем корзины позволяет поместить целую курицу, чтобы накормить всю семью сразу.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Наталья

Достоинства:
Вместительная, объем большой

Комментарий:
Это у меня второй аэрогриль от ксиоми, первый был на 3,5 л, но решили взять побольше объемом, просто шикарный аэрогриль, управление простое, можно пользоваться и приложением с телефона, русский язык присутствует, нам очень нравится в нем готовить.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:
Красивый. Стильный. Простой в использовании

Комментарий:
Выбрала его. Потому что красивый. Так они, все подобны. Удобно, что приходит оповещение на телефон. Пользуемся каждый день. В процессе можно добавить температуру и время. Посмотреть в любой момент. Очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Гриша К.

Достоинства:
Удобный и комфортный аппарат.Простое и понятное меню.

Комментарий:
В целом аэрогриль оправдывает ожидания. Продукты, приготовленные в этом кухонном приборе практически лишены жира. Картофель получается как фри, только без масла. Курица и индейка вкусные, в меру сухие и без жира, даже не снимая кожу. В целом, можно сказать, что задачу обеспечить семью правильным питанием аэрогриль выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Максим Я.

Достоинства:
Хорошо для любого вида мяса, уверенно и одинаково отрабатывает,можно мыть в посудомоечной машине

Комментарий:
пользуюсь несколько месяцев, про духовку забыли вообще, из за частой готовки начал уставать его мыть, но с посудомоечной машиной проблема ушла. Готовлю на режиме куриные крылышки и стейк. иногда по два захода делаю т.к. ощущение не прожаренности ,но думаю это мелочь , два этажа для готовки нижний всегда дожариваю после окончания верхнего
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Оля

Достоинства:
Вместительная чаша

Комментарий:
Давно хотела приобрести данный гаджет. Более бюджетный вариант этой фирмы. Отзывы хорошие но больше про электронный вариант. Выбрала механику. Протестировала несколько блюд. Сначала получилось не очень, нужно приспосабливаться к размерам блюд, температуре и времени. Ну это потому что первый раз. Крылышки получились на ура!!! Все самое полезное и вкусное впереди
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Гриль неплохой. Простота в управлении. Единственное режимы приготовления нарисованные сверху крышки не совсем правильны по времени. При загрузке полного лотка время приготовления увеличивается в 1.5-2 раза. Особенно касается мяса, рыбы, птицы


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