Описание товара Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White

Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential объемом 6 литров обеспечивает равномерное приготовление пищи без необходимости переворачивания. В основе технологии лежит круговой нагрев и инновационная система вентиляции, что позволяет добиться идеально хрустящей корочки со всех сторон. Круговой нагрев и вентиляция. Вентилятор оснащен 9-тью двукрылыми спиральными лопастями. Воздух циркулирует с максимальной скоростью 2350 об/мин. Это позволяет создать мощный поток горячего воздуха, который равномерно распределяет тепло по всей поверхности продуктов. Вращающая ветровая корзина для жарки под углом наклона 360° обеспечивает непрерывный обдув горячим воздухом.

3D конвекционный нагрев

Двухреберные спиральные лопасти вентилятора и 3D циклонная жарочная поверхность обеспечивают конвекционный нагрев на 360° для равномерного приготовления пищи без необходимости переворачивания.

Высокая мощность 1550 Вт

Мощный конвекционный нагрев 1550 Вт быстро удерживает влагу в пище и вытесняет жир, благодаря чему получается хрустящая корочка снаружи и нежная внутри.

Металлическая внутренняя часть

Устойчива к высоким температурам и коррозии, легко чистится после еды.

Износостойкий и легко очищается

С антипригарного покрытия можно легко удалить жир. Благодаря использованию материала, контактирующего с пищевыми продуктами, который прочен и устойчив к царапинам до 10 000, прежде чем покрытие отслоится, фритюрница дарит вам душевное спокойствие при каждом использовании.

Простое управление ручкой

Две ручки для регулировки температуры и времени для легкого приготовления разнообразных блюд.

Оптимальный объем 6 л

Большой объем корзины позволяет поместить целую курицу, чтобы накормить всю семью сразу.