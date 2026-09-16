Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%9 060 руб. 15 120 руб.
В наличии
Код товара: 727404
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 060 руб. -40%
15 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х33
Вес, кг.
4.9
Описание товара Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
Откройте для себя новый стандарт кухонных приборов, который объединяет скорость, пользу для здоровья и невероятное удобство. Этот аэрогриль создан для тех, кто ценит свое время и здоровье, но не готов идти на компромисс со вкусом любимых блюд. С ним вы легко сможете готовить как для себя, так и для большой семьи, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Откройте для себя новый стандарт кухонных приборов, который объединяет скорость, пользу для здоровья и невероятное удобство. Этот аэрогриль создан для тех, кто ценит свое время и здоровье, но не готов идти на компромисс со вкусом любимых блюд. С ним вы легко сможете готовить как для себя, так и для большой семьи, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU) - стоимость товара 9060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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