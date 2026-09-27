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Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый

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Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 1
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 2
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 3
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 4
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 5
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 6
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 7
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 8
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 1
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 2
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 3
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 4
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 5
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 6
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 7
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 8
  • Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 
Начислим 444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
5 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
12 автоматических программ, смотровое окно с подсветкой, циркуляция воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1
Габариты (ШxВxГ), мм
340x340x358
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х32
Вес, кг.
4.8

Описание товара Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый

Эта умная цифровая мультипечь от Leonord оснащена сенсорным управлением и смотровым окном с подсветкой. Она готовит еду без необходимости добавления масла. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую жареную поверхность, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Вы сможете жарить, запекать, разогревать и готовить. Отрегулируйте температуру, установите таймер или выберите одну из 12 автоматических программ и ждите, пока мультипечь подаст сигнал о готовности блюда. Просто, быстро и удобно! Вы получите идеально прожаренную еду для всей семьи.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
12 автоматических программ, смотровое окно с подсветкой, циркуляция воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1
Габариты (ШxВxГ), мм
340x340x358
Страна производитель
Китай
Описание
Эта умная цифровая мультипечь от Leonord оснащена сенсорным управлением и смотровым окном с подсветкой. Она готовит еду без необходимости добавления масла. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую жареную поверхность, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Вы сможете жарить, запекать, разогревать и готовить. Отрегулируйте температуру, установите таймер или выберите одну из 12 автоматических программ и ждите, пока мультипечь подаст сигнал о готовности блюда. Просто, быстро и удобно! Вы получите идеально прожаренную еду для всей семьи.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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