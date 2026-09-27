Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
В наличии
Код товара: 692984
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Загружаем...
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Загружаем...
5 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
12 автоматических программ, смотровое окно с подсветкой, циркуляция воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1
Габариты (ШxВxГ), мм
340x340x358
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х32
Вес, кг.
4.8
Описание товара Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
Эта умная цифровая мультипечь от Leonord оснащена сенсорным управлением и смотровым окном с подсветкой. Она готовит еду без необходимости добавления масла. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую жареную поверхность, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Вы сможете жарить, запекать, разогревать и готовить. Отрегулируйте температуру, установите таймер или выберите одну из 12 автоматических программ и ждите, пока мультипечь подаст сигнал о готовности блюда. Просто, быстро и удобно! Вы получите идеально прожаренную еду для всей семьи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Книга рецептов, съемная решетка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
12 автоматических программ, смотровое окно с подсветкой, циркуляция воздуха 360°, отложенный старт до 24 часов, функции 5 в 1
Габариты (ШxВxГ), мм
340x340x358
Страна производитель
Китай
Эта умная цифровая мультипечь от Leonord оснащена сенсорным управлением и смотровым окном с подсветкой. Она готовит еду без необходимости добавления масла. Быстро циркулирующий горячий воздух придает блюдам и выпечке хрустящую жареную поверхность, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Вы сможете жарить, запекать, разогревать и готовить. Отрегулируйте температуру, установите таймер или выберите одну из 12 автоматических программ и ждите, пока мультипечь подаст сигнал о готовности блюда. Просто, быстро и удобно! Вы получите идеально прожаренную еду для всей семьи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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