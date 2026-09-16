Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737557
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Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х32
Вес, кг.
4
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2036WH белый
Аэрогриль Brayer мощностью 1500 Вт быстро и равномерно прогревает блюда, чтобы вы наслаждались аппетитной корочкой без лишнего масла. Вместительная чаша на 5 литров отлично подходит для обеда на всю семью. Сенсорное управление делает настройку температурного режима и таймера максимально удобной. Функции приготовления на пару и поддержания тепла позволяют экспериментировать с меню и подавать блюда горячими в любой момент. Минимальная температура — 80 °C — открывает простор для бережной термообработки. Белый цвет корпуса придаёт устройству свежий, современный вид, а вес 4,2 кг делает аэрогриль устойчивым и легко переносимым.
Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
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Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Brayer мощностью 1500 Вт быстро и равномерно прогревает блюда, чтобы вы наслаждались аппетитной корочкой без лишнего масла. Вместительная чаша на 5 литров отлично подходит для обеда на всю семью. Сенсорное управление делает настройку температурного режима и таймера максимально удобной. Функции приготовления на пару и поддержания тепла позволяют экспериментировать с меню и подавать блюда горячими в любой момент. Минимальная температура — 80 °C — открывает простор для бережной термообработки. Белый цвет корпуса придаёт устройству свежий, современный вид, а вес 4,2 кг делает аэрогриль устойчивым и легко переносимым.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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