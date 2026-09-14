Аэрогриль Hyundai HYF-5457 3000Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Верхний и нижний ТЭНы
Габариты (ШxВxГ), мм
280x410x320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х28
Вес, кг.
5.8
Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-5457 3000Вт черный
Аэрогрили HYUNDAI - это современные и функциональные устройства, созданные специально для кулинарных экспериментов и здоровой готовки. Данный аэрогриль отличается мощностью 3000 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную жарку, запекание и приготовление различных блюд. Элегантный черный цвет модели гармонично впишется в интерьер любой кухни, добавляя ей стиль и изысканность. Сенсорное управление делает использование аэрогриля интуитивно понятным и удобным, позволяя легко выбирать нужные настройки и режимы. Выбирая аэрогриль HYUNDAI, вы получаете надежного помощника для создания кулинарных шедевров каждый день.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3000
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Верхний и нижний ТЭНы
Габариты (ШxВxГ), мм
280x410x320
Страна производитель
Китай
Аэрогрили HYUNDAI - это современные и функциональные устройства, созданные специально для кулинарных экспериментов и здоровой готовки. Данный аэрогриль отличается мощностью 3000 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную жарку, запекание и приготовление различных блюд. Элегантный черный цвет модели гармонично впишется в интерьер любой кухни, добавляя ей стиль и изысканность. Сенсорное управление делает использование аэрогриля интуитивно понятным и удобным, позволяя легко выбирать нужные настройки и режимы. Выбирая аэрогриль HYUNDAI, вы получаете надежного помощника для создания кулинарных шедевров каждый день.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Hyundai HYF-5457 3000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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