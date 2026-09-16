Аэрогриль BRAYER BR2041 черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737560
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Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.
Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.
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