Top.Mail.Ru
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль BRAYER BR2041 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737560
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х29
Вес, кг.
6.2

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2041 черный

Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2041 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...