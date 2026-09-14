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Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ

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Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 1
Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 2
Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 3
Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
белый
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 1
  • Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 2
  • Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 3
  • Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739797
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
белый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
31x35x39см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х31
Вес, кг.
3.81

Описание товара Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ

Аэрогриль Polaris — ваш универсальный помощник на кухне! Благодаря вместительной чаше на 6 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей новыми блюдами. Мощный нагреватель 1600 Вт и два нагревательных элемента обеспечивают быстрый нагрев до 220 °C, а регулировка температуры даёт возможность подобрать идеальный режим как для деликатного, так и для энергичного приготовления. Сенсорное управление делает использование простым и современным, а стильный белый цвет отлично впишется в любой интерьер. Поддержание тепла и таймер гарантируют, что блюда всегда будут готовы вовремя и не остынут. Функция приготовления на пару делает аэрогриль ещё более универсальным. Несмотря на солидные возможности, устройство остаётся достаточно лёгким — всего 3,81 кг.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
белый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
31x35x39см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Polaris — ваш универсальный помощник на кухне! Благодаря вместительной чаше на 6 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей новыми блюдами. Мощный нагреватель 1600 Вт и два нагревательных элемента обеспечивают быстрый нагрев до 220 °C, а регулировка температуры даёт возможность подобрать идеальный режим как для деликатного, так и для энергичного приготовления. Сенсорное управление делает использование простым и современным, а стильный белый цвет отлично впишется в любой интерьер. Поддержание тепла и таймер гарантируют, что блюда всегда будут готовы вовремя и не остынут. Функция приготовления на пару делает аэрогриль ещё более универсальным. Несмотря на солидные возможности, устройство остаётся достаточно лёгким — всего 3,81 кг.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
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Отзывы


Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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