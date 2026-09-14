Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль POLARIS PAF 5502 белый, 1600 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Аэрогриль Polaris — ваш универсальный помощник на кухне! Благодаря вместительной чаше на 6 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей новыми блюдами. Мощный нагреватель 1600 Вт и два нагревательных элемента обеспечивают быстрый нагрев до 220 °C, а регулировка температуры даёт возможность подобрать идеальный режим как для деликатного, так и для энергичного приготовления. Сенсорное управление делает использование простым и современным, а стильный белый цвет отлично впишется в любой интерьер. Поддержание тепла и таймер гарантируют, что блюда всегда будут готовы вовремя и не остынут. Функция приготовления на пару делает аэрогриль ещё более универсальным. Несмотря на солидные возможности, устройство остаётся достаточно лёгким — всего 3,81 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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