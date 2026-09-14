Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686)
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686)
Аэрогриль Gorenje — настоящая находка для тех, кто ценит домашний комфорт и современные технологии на кухне. Мощная система на 1700 Вт быстро разогревает прибор до 200 °C, а плавная регулировка температуры (от 80 до 200 °C) открывает пространство для кулинарных экспериментов: от воздушной выпечки до сочных стейков. Вместительная чаша на 4 литра подходит для семьи или дружеских посиделок, а приготовление на пару сохраняет максимум полезных свойств блюд. Сенсорное управление и таймер делают процесс готовки понятным и удобным, а функция поддержания тепла заботится о том, чтобы угощения всегда были горячими к столу. Корпус классического черного цвета органично впишется в любой интерьер, а компактный вес — 5,7 кг — позволит легко переставлять аэрогриль с места на место.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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