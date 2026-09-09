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Аэрогриль Kitfort КТ-2202 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2202

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Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2202 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176855
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332 х 280 х 331 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х34
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2202

Аэрогриль KITFORT KT-2202 обжаривает продукты равномерно со всех сторон, они получаются при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В вашем распоряжении 8 автоматических программ. Для тех, кто любит самостоятельно контролировать процесс, есть возможность изменять температуру и время в процессе приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко отмываются после использования.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2202




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332 х 280 х 331 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль KITFORT KT-2202 обжаривает продукты равномерно со всех сторон, они получаются при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В вашем распоряжении 8 автоматических программ. Для тех, кто любит самостоятельно контролировать процесс, есть возможность изменять температуру и время в процессе приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко отмываются после использования.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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