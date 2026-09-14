Top.Mail.Ru
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 8
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 9
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 10
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 11
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 12
Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 8
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 9
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 10
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 11
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 12
  • Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
5 610 руб.  9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
320 х 307 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х34
Вес, кг.
6.22

Описание товара Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт

Аэрогриль BQ GR2007 - множество способов приготовления в одном устройстве. Блюда нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи - всегда идеальный результат с минимумом масла или совсем без него.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
320 х 307 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ GR2007 - множество способов приготовления в одном устройстве. Блюда нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи - всегда идеальный результат с минимумом масла или совсем без него.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BQ GR2007 Black 8л, 1800 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...