Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный
Аэрогриль Polaris — настоящий универсал для вашей кухни. Вместительная чаша на 6 литров легко справится с приготовлением ужина для всей семьи или компании друзей. Благодаря мощности в 1600 Вт блюда готовятся быстро и получают красивую румяную корочку. Диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать с разными рецептами: томить, запекать, жарить и даже готовить на пару. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, а сенсорное управление делает настройку интуитивно понятной — одним касанием вы выбираете нужный режим. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Таймер поможет не пропустить идеальный момент готовности, освобождая ваше время для других дел. Аэрогриль Polaris сочетает в себе продуманную функциональность и современный дизайн. Его вес — 3,81 кг, что делает его устойчивым, но не громоздким помощником на вашей кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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