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Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный

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Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 1
Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 2
Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 3
Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739796
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
31x35x39см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х31
Вес, кг.
3.81

Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный

Аэрогриль Polaris — настоящий универсал для вашей кухни. Вместительная чаша на 6 литров легко справится с приготовлением ужина для всей семьи или компании друзей. Благодаря мощности в 1600 Вт блюда готовятся быстро и получают красивую румяную корочку. Диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать с разными рецептами: томить, запекать, жарить и даже готовить на пару. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, а сенсорное управление делает настройку интуитивно понятной — одним касанием вы выбираете нужный режим. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Таймер поможет не пропустить идеальный момент готовности, освобождая ваше время для других дел. Аэрогриль Polaris сочетает в себе продуманную функциональность и современный дизайн. Его вес — 3,81 кг, что делает его устойчивым, но не громоздким помощником на вашей кухне.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Polaris PAF 5502 1600Вт черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1600
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
31x35x39см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Polaris — настоящий универсал для вашей кухни. Вместительная чаша на 6 литров легко справится с приготовлением ужина для всей семьи или компании друзей. Благодаря мощности в 1600 Вт блюда готовятся быстро и получают красивую румяную корочку. Диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать с разными рецептами: томить, запекать, жарить и даже готовить на пару. Черный цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, а сенсорное управление делает настройку интуитивно понятной — одним касанием вы выбираете нужный режим. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Таймер поможет не пропустить идеальный момент готовности, освобождая ваше время для других дел. Аэрогриль Polaris сочетает в себе продуманную функциональность и современный дизайн. Его вес — 3,81 кг, что делает его устойчивым, но не громоздким помощником на вашей кухне.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
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Отзывы


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