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Аэрогриль Kitfort КТ-2225 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-2225

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Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2225 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494023
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х27
Вес, кг.
3.3

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2225

Современный аэрогриль Kitfort KT-2225 замечателен не только стильным дизайном. Он может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка, и позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла либо с его минимальным количеством. Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры трубчатым электронагревателем. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно готовятся со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, с помощью которой вы сможете регулировать температуру и время готовки, а также выбрать подходящую из 6 предустановленных программ приготовления. Продукты готовятся на решетке, которая устанавливается в поддон — такая конструкция позволяет лишнему маслу и жиру стекать на дно поддона, не скапливаясь на самих продуктах. На решетку можно поставить формы для выпечки и приготовить запеканку или кексы. И поддон, и решетка с антипригарным покрытием. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон с решеткой легко вынимаются и моются, благодаря чему уход за устройством не займет много сил и времени.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2225




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогрили
Страна производитель
Китай
Описание
Современный аэрогриль Kitfort KT-2225 замечателен не только стильным дизайном. Он может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка, и позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла либо с его минимальным количеством. Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры трубчатым электронагревателем. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно готовятся со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, с помощью которой вы сможете регулировать температуру и время готовки, а также выбрать подходящую из 6 предустановленных программ приготовления. Продукты готовятся на решетке, которая устанавливается в поддон — такая конструкция позволяет лишнему маслу и жиру стекать на дно поддона, не скапливаясь на самих продуктах. На решетку можно поставить формы для выпечки и приготовить запеканку или кексы. И поддон, и решетка с антипригарным покрытием. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон с решеткой легко вынимаются и моются, благодаря чему уход за устройством не займет много сил и времени.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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