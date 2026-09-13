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Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный

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Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 1
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 2
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 3
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 4
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 5
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 6
Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 1
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 2
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 3
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 4
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 5
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 6
  • Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710563
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
38x31.6x27.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х31
Вес, кг.
5.35

Описание товара Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный

Аэрогриль Midea MAF-TN40D – это компактный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель MAF-TN40D с мощностью 1500 Вт и объемом 4 литра позволит вам приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи. Благодаря механическому управлению и возможности установки температуры и времени приготовления, вы с легкостью сможете контролировать процесс готовки. Антипригарное покрытие нагревательных частей гарантирует удобство в использовании и очистке. Съемные формы расширяют возможности аэрогриля, позволяя готовить разнообразные блюда, от хрустящей картошки до нежных овощей. Midea MAF-TN40D – это идеальный выбор для тех, кто ценит здоровое питание и удобство в приготовлении.

Отзывы о товаре Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
38x31.6x27.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Midea MAF-TN40D – это компактный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель MAF-TN40D с мощностью 1500 Вт и объемом 4 литра позволит вам приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи. Благодаря механическому управлению и возможности установки температуры и времени приготовления, вы с легкостью сможете контролировать процесс готовки. Антипригарное покрытие нагревательных частей гарантирует удобство в использовании и очистке. Съемные формы расширяют возможности аэрогриля, позволяя готовить разнообразные блюда, от хрустящей картошки до нежных овощей. Midea MAF-TN40D – это идеальный выбор для тех, кто ценит здоровое питание и удобство в приготовлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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