Top.Mail.Ru
Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х35
Вес, кг.
8.7

Описание товара Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна

Аэрогриль Sakura создан для тех, кто любит готовить вкусно и без лишних хлопот. Вместительная чаша на 7,5 литров позволит накормить всю семью или собрать за столом друзей — места хватит каждому. Два мощных нагревательных элемента с ТЭНом и регулируемой температурой от 80 до 200°C делают Sakura универсальным помощником: можно жарить, запекать, готовить мясо, овощи и даже выпечку. Сенсорное управление даёт полный контроль над процессом приготовления, а таймер и функция поддержания тепла позволяют не беспокоиться о времени — блюда всегда будут поданы горячими. Благодаря стильному черному цвету аэрогриль прекрасно впишется в любую кухню. Мощность 2000 Вт обеспечивает быструю готовку без потери сочности и вкуса ваших любимых блюд.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Sakura создан для тех, кто любит готовить вкусно и без лишних хлопот. Вместительная чаша на 7,5 литров позволит накормить всю семью или собрать за столом друзей — места хватит каждому. Два мощных нагревательных элемента с ТЭНом и регулируемой температурой от 80 до 200°C делают Sakura универсальным помощником: можно жарить, запекать, готовить мясо, овощи и даже выпечку. Сенсорное управление даёт полный контроль над процессом приготовления, а таймер и функция поддержания тепла позволяют не беспокоиться о времени — блюда всегда будут поданы горячими. Благодаря стильному черному цвету аэрогриль прекрасно впишется в любую кухню. Мощность 2000 Вт обеспечивает быструю готовку без потери сочности и вкуса ваших любимых блюд.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...