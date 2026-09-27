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Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 - Lover Man (Oh, Where Can You Be?) A2 - No More A3 - That Ole Devil Called Love A4 - Don't Explain A5 - You Better Go Now A6 - What Is This Thing Called Love? A7 - Good Morning Heartache A8 - No Good Man B1 - Big Stuff B2 - Baby I Don't Cry Over You B3 - I'll Look Around B4 - The Blues Are Brewin' B5 - Guilty B6 - Deep Song B7 - There Is No Greater Love B8 - Easy Living
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка

Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005653351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 - Lover Man (Oh, Where Can You Be?) A2 - No More A3 - That Ole Devil Called Love A4 - Don't Explain A5 - You Better Go Now A6 - What Is This Thing Called Love? A7 - Good Morning Heartache A8 - No Good Man B1 - Big Stuff B2 - Baby I Don't Cry Over You B3 - I'll Look Around B4 - The Blues Are Brewin' B5 - Guilty B6 - Deep Song B7 - There Is No Greater Love B8 - Easy Living
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Lover Man (9120005653351) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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