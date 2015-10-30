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Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка

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Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 6
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 7
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 8
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 9
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 10
Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99204
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227950354
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка

Track List

A1Stoned Me
A2Moondance
A3Crazy Love
A4Caravan
A5Into The Mystic
B1Come Running
B2These Dreams Of You
B3Brand New Day
B4Everyone
B5Glad Tidings

Отзывы о товаре Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227950354
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Stoned Me
A2Moondance
A3Crazy Love
A4Caravan
A5Into The Mystic
B1Come Running
B2These Dreams Of You
B3Brand New Day
B4Everyone
B5Glad Tidings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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