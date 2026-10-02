Biffy Clyro, Ellipsis (0190295972806) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 165422
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
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Коллекция Biffy Clyro
Коллекция Biffy Clyro
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В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBiffy Clyro, Ellipsis (0190295972806) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Biffy Clyro, Ellipsis (0190295972806) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wolves Of Winter
|4:09
|A2
|Friends and Enemies
|4:12
|A3
|Animal Style
|3:30
|A4
|Re-arrange
|3:38
|A5
|Herex
|3:57
|A6
|Medicine
|3:54
|B1
|Flammable
|3:07
|B2
|On a Bang
|2:38
|B3
|Small Wishes
|3:06
|B4
|Howl
|3:34
|B5
|People
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Wolves Of Winter
|4:09
|A2
|Friends and Enemies
|4:12
|A3
|Animal Style
|3:30
|A4
|Re-arrange
|3:38
|A5
|Herex
|3:57
|A6
|Medicine
|3:54
|B1
|Flammable
|3:07
|B2
|On a Bang
|2:38
|B3
|Small Wishes
|3:06
|B4
|Howl
|3:34
|B5
|People
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Biffy Clyro, Ellipsis (0190295972806) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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