Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 115959
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853036615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brain Of J., Faithfull, No Way, Given To Fly, Wishlist, Pilate, Do The Evolution, MFC, Low Light, In Hiding, Push Me, Pull Me, All Those Yesterdays
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Brain Of J.
|A2
|Faithfull
|A3
|No Way
|A4
|Given To Fly
|A5
|Wishlist
|A6
|Pilate
|B1
|Do The Evolution
|B2
|•
|B3
|MFC
|B4
|Low Light
|B5
|In Hiding
|B6
|Push Me, Pull Me
|B7
|All Those Yesterdays
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853036615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
YIELD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brain Of J., Faithfull, No Way, Given To Fly, Wishlist, Pilate, Do The Evolution, MFC, Low Light, In Hiding, Push Me, Pull Me, All Those Yesterdays
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Brain Of J.
|A2
|Faithfull
|A3
|No Way
|A4
|Given To Fly
|A5
|Wishlist
|A6
|Pilate
|B1
|Do The Evolution
|B2
|•
|B3
|MFC
|B4
|Low Light
|B5
|In Hiding
|B6
|Push Me, Pull Me
|B7
|All Those Yesterdays
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошо по звуку.
Адекватная цена.
Недостатки:
Оформление бедненькое.
Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pearl Jam, Yield (0889853036615) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошо по звуку.
Адекватная цена.
Недостатки:
Оформление бедненькое.